Belediye aracını amaç dışı kullanan personele idari ve yasal işlem

Konuyla ilgili Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "29.02.2024 tarihinde Elazığ Belediyesi'ne ait resmi bir aracın amacı dışında kullanıldığı, vatandaşlarımız tarafından gelen ihbar telefonları neticesinde tespit edilmiştir. Konu ile alakalı personele yönelik idari ve yasal işlem başlatılmış olup, konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.