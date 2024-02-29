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Belediye aracını amaç dışı kullanan personele idari ve yasal işlem

Elazığ Belediyesi, belediyeye ait resmi aracın amacı dışında kullanıldığının tespit edildiğini ve ilgili personele yönelik idari ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 16:55, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 16:55
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Belediye aracını amaç dışı kullanan personele idari ve yasal işlem

Konuyla ilgili Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "29.02.2024 tarihinde Elazığ Belediyesi'ne ait resmi bir aracın amacı dışında kullanıldığı, vatandaşlarımız tarafından gelen ihbar telefonları neticesinde tespit edilmiştir. Konu ile alakalı personele yönelik idari ve yasal işlem başlatılmış olup, konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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