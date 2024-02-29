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Aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 18:01, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 18:32
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Aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gebeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tüfekle vurulduğu belirlenen aynı aileden Yusuf Ö. ve Rabia Ö'nün öldüğünü belirledi.

Yaralanan Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler tarafından Erol Ö. gözaltına alındı.

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