Kız arkadaşına mesaj atan kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Olay, 27 Şubat Pazartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Ege Caddesi üzerinde bulunan Didekum Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşına mesaj atılmasına sinirlenen Serhat Kılıç, pompalı tüfekle mesajı attığı iddia edilen Osman Durmaz'a iki el ateş ederek öldürdü. Olay sonrasında katil Serhat Kılıç, aracıyla olay yerinden kaçtı. Durmaz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş grup amirliği ekipler firari Kılıç'ı yakalamak için araçla geçtiği tüm yerlerin güvenlik kameralarını inceledi. Bin saatlik kamera görüntülerini ve HTS kayıtlarını dinleyen emniyet güçleri yaptığı titiz çalışma neticesinde Serhat Kılıç'ı Hisar Mahallesi'nde saklandığı evde tek başına yakaladı. Kılıç emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesi'ne çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Kılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.