Şanlıurfa'daki organize suç örgütüne yönelik 'Kafes-48' operasyonu
Şanlıurfa merkezli organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda yakalanan 16 kişi mahkemeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, aralarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da olduğu 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında haklarında gıyabi tutuklama kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Şubat Pazartesi Şanlıurfa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını bildirmiş, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildiğini açıklamıştı.