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Sivaslı Adem Arda 8 yaşında 2. doğum gününü kutladı

Sivas'ta 29 Şubat 2016 tarihinde dünyaya gelen Adem Arda Durmuş, 29 Şubat'ta doğan ender kişilerden biri olarak her dört yılda bir doğum gününü kutlama şansını yakalıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 22:16, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 22:18
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Sivaslı Adem Arda 8 yaşında 2. doğum gününü kutladı

Sivas'ta 29 Şubat 2016 tarihinde dünyaya gelen Adem Arda Durmuş, 29 Şubat'ta doğan ender kişilerden biri olarak her dört yılda bir doğum gününü kutlama şansını yakalıyor. Dünya'nın, Güneş çevresindeki bir turunun yaklaşık 365 gün 6 saat sürmesi sebebiyle her yılsonunda artan 6 saatlik süreyi bir tam güne çevirmek için şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyor.

Adem Arda Durmuş, bu yıl ikinci doğum gününü kutlama fırsatını yakaladı. 8 yaşına giren Durmuş, ailesi ve sevdikleriyle birlikte özel bir kutlama gerçekleştirdi. Arkadaşları ve akrabaları Adem Arda Durmuş'un özel doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Durmuş'un bu özel günü, anne ve babası içinde anlam dolu bir kutlama ve birlikte geçirilen keyifli zamanlarla taçlandı. Adem Arda Durmuş'un ailesi, her dört yılda bir yaşının bir yıl daha artmasını gururla karşılıyor ve bu özel günü kutlayarak sevdikleriyle birlikte unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

"4 yılı iple çekiyoruz"

Baba Mustafa Durmuş, çocuğunun özel bir günde doğduğunu ifade ederek, "Ardamızın bugün ikinci yaş günü. 4 yılda bir olduğu için biz de baya heyecanlı oluyoruz. Diğer 4 yılı da heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Her yıl gibi sıradan olmuyor. Bu biraz daha coşkulu oluyor. 4 yılı iple çekiyoruz. 4 yılda bir olduğu içinde bunu en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Çocuğumuz özel bir günde Sivas'ta en son doğdu" diye konuştu.

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