İzmir Valiliği 'gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı' iddiasını yalanladı

"Habere konu camide, Diyanet İşleri Başkanlığınca projelendirilip uygulamaya konulan 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında Menemen İlçe Müftülüğü tarafından 2 yıldır gençlere/cami cemaatine yönelik her cuma akşamı sohbet programı yapılmaktadır. Haberde iddia edildiği gibi gençlere türbe ziyareti yaptırılması söz konusu değildir."

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