İzmir Valiliği 'gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı' iddiasını yalanladı
İzmir Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı" iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Şubat 2024 22:29, Son Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:04
Valiliğin açıklamasında, haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Habere konu camide, Diyanet İşleri Başkanlığınca projelendirilip uygulamaya konulan 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında Menemen İlçe Müftülüğü tarafından 2 yıldır gençlere/cami cemaatine yönelik her cuma akşamı sohbet programı yapılmaktadır. Haberde iddia edildiği gibi gençlere türbe ziyareti yaptırılması söz konusu değildir."