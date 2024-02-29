Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmene ödül

Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrası uygulayarak madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansımıştı.



Vali Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte makamında kabul ettiği öğretmen Ferhat Erol'u başarı belgesi ile ödüllendirdi. İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Vali Akkoyun, öğretmenin bu hareketiyle herkese örnek olduğunu söyledi.