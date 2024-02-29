Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi kurtaran öğretmene ödül
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde derste nefes borusuna madeni para kaçan öğrencisini hayatını Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Ferhat Erol'u başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi
Atiye Özgün'ün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin
nefes almakta zorlandığını gören öğretmeni, Atiye ile sınıftan çıkarak diğer
öğretmenlerden yardım istedi. Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich
manevrası uygulayarak madeni parayı çıkarttı, öğrencinin rahat nefes almasını
sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansımıştı.
Vali Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte makamında kabul ettiği öğretmen Ferhat Erol'u başarı belgesi ile ödüllendirdi. İlk yardım eğitiminin önemini vurgulayan Vali Akkoyun, öğretmenin bu hareketiyle herkese örnek olduğunu söyledi.