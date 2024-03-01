1 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un katılımıyla düzenlenecek konferansa katılacak.

(Antalya/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'de Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret edecek, Beykoz'da halk buluşmasına katılacak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Vefa Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.20/16.30/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, STK toplantısı ile AK Parti Taşköprü Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılacak, Hanönü Belediyesine ziyarette bulunarak esnafla bir araya gelecek.

(Kastamonu/13.30-18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, Artuklu SKM'nin açılışına katılacak.

(Mardin/13.45/14.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İş İnsanları ve Kanaat Önderleriyle Buluşma Programı ile Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edecek, Kalanlar Millet Bahçesi Açılış Töreni ile AK Parti Teşkilatının düzenlediği programa iştirak edecek.

(Aksaray/12.00-17.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, STK temsilcileriyle buluşacak, MHP İl Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ve Eski Çarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(İzmir/09.00-16.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çekmeköy Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak ve esnafI ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00-16.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş valiliğe ve büyükşehir belediyesine ziyarette bulunacak, İlkadım Büyük Camisi'nde hutbe irad edecek ve cuma namazı kıldıracak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansına katılacak.

(Samsun/10.00-15.00)

2- Antalya Diplomasi Forumu, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla başlayacak.

(Antalya)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyük Rizeliler, vatandaş ve amatör spor kulüpleri ile buluşacak. Bakan Bak, Ak nokta ve pazar yeri ziyareti gerçekleştirip, Parseller Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasının ilk maçında Ümraniyespor ile Altay karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- TFF 2. Lig'in 28. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak tek maçla başlayacak.

5- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor İnfo Yatırım-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.30)

7- 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında 3 Mart Pazar günü Ankara'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi ve kaptanı Betül Yılmaz, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Ankara/14.00)