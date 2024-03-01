Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı

Türk siyaseti Genel Seçimler'de ortaya konan kirli ittifak ve planlara yine tanık olmaya devam ediyor. Dağılan "Altılı Masa" planı sonrasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte yürümeyi seçen CHP, bu kez "model" değiştirdi.

İTTİFAKIN ADI "KENT UZLAŞISI" OLDU

CHP-DEM'in ittifakını ifade etmede kullanılan "kent uzlaşısı" kavramını, DEM Parti'nin 16 Aralık 2023'de düzenlenen Parti Meclisi'nde "Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. 7 Şubat'ta ise terör örgütü PKK, "kent uzlaşısı" adı altında siyasi partileri ittifaka çağırmıştı.

İSTANBUL'DA KİRLİ OYUN!

İşte bu noktada CHP ve DEM özellikle İstanbul'da ittifaka girişti. Esenyurt'ta DEM'in talebiyle CHP adayı değiştirildi. DEM Parti'ye CHP listelerinden Meclis Üyesi kontenjanı ayrıldı.

Yine DEM Parti, İstanbul'un seçimin kritik geçeceği 22 ilçesinde aday çıkarmayarak CHP'ye destek verecek.

ÖZEL: GEÇEN SEFERKİ DESTEĞİN ÇOK GERİSİNDEYİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında partisinin DEM Parti ile ittifakını itiraf eden açıklamalarda bulundu. Öncesinde geçmiş seçime göre daha zor bir durumda olduklarını belirten Özel "Belediye kaybetmek istemem. Geçen seferki ittifak ortamı, geçen seferki destek ortamından çok geride bir yerdeyiz." dedi.

KENT UZLAŞISINA SAHİP ÇIKTI

Özel daha sonra Kent Uzlaşısı olarak tarif ettikleri ittifak hakkında da konuştu. CHP Genel Başkanı şunları söyledi: Kent uzlaşısını ben DEM Parti'nin parti toplantısından sonra ilk kez okudum. Şunu söylüyorlar 'Bizim hiçbir partiyle ittifak yapma niyetimiz yok, kimseyle anlaşmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız ancak bazı yerlerde kent uzlaşısı sağlayabiliriz' orada yaptıkları tarif şu 'Eğer aday bizim de oy verebileceğimiz bir adaysa o adaya kent uzlaşısı adayı olarak bakabiliriz'

ÖZEL: CHP VE DEM PARTİ BELLİ YERLERDE UZLAŞI SAĞLADI

Özel, anlaştıklarını ve bazı yerlerde "uzlaştıklarını" da "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim DEM'le kazanmaya yönelik iş birliğimiz söz konusu. Belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadeleriyle paylaştı.