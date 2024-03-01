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ABB Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın borçları arttı hizmeti azaldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Mansur Yavaş'a yönelik "Ankara'yı parsel parsel satıyor" sözlerine ilişkin, "Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı gayrimenkul 8 milyar. Yani Ankara'da 8 milyarlık bir iş yok. 15 milyarlık da bir iş yok. Ankara'nın borçları da arttı."dedi. Altınok, Ankara'daki vahim tabloyu rakamlarla da paylaştı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Mart 2024 07:30, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 07:26
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ABB Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın borçları arttı hizmeti azaldı

Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, Polatlıda bir araya geldiği muhtalar toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altınok'a yöneltilen sorular arasında , İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Mansur Yavaş'a yönelik "Ankara'yı parsel parsel satıyor" sözleri hatırlatıldı.

Altınok bu ifadelere ilişkin şu şekilde konuştu: "Şu ana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı gayrimenkul 8 milyar. Enflasyona vurduğunuzda bu 15 milyar eder. Bu yılki değeriyle söylüyorum. Yani Ankara'da 8 milyarlık bir iş yok. 15 milyarlık da bir iş yok. Ankara'nın borçları da arttı. Ama Ankara Büyükşehirin artan borçları kadar maalesef Ankara'da hizmet yok. 5 yılda enflasyonla çarptığımız zaman 300 milyar bütçe yönetildi. Bunun yüzde 4'ü yardımlara gitti. Daha önce yüzde 8'i yardımlara gidiyormuş. Ankara'nın yüzde 96 bütçesi de yok. Yani bu kaynaklar nereye gitti? Büyükşehir Belediye Başkanının açıklaması lazım."

"NE KADAR BORÇLA ALDIN ŞİMDİKİ BORÇ NE KADAR?"

Mansur Yavaş'ın kaç lira borçla büyükşehir belediyesini devraldığını ve şu anki borcun ne olduğu sorularını soran Altnok, "Kaç lira borç devraldı? Şu an kaç lira borcu var? Büyükşehir Belediye Meclisinden kaç lira kredi yetkisi aldı? 37 küsur milyar lira borçlanma yetkisi verildi. Bu kredinin kaçta kaçını kullandı? Şeffaf Belediye Başkanı bunu açıklar. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün şirketleri batak. Sayıştay raporlarına göre şirketlerin zararını açıklasın. Zararı var mı? Veya karı varsa karını açıklasın. Bu şirketlerden kimler ihale aldı şimdiye kadar? Kaç liralık ihale yapıldı? Bunları bir açıklasın. Sonrasında sormaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"KORKUSUNDAN DENETİM KOMİSYONUNU ÇALIŞTIRMADI"

Altınok, yapılan ihalelerin yüzde 72'sinin doğrudan teminle yapılmış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece yayınladığı yüzde 28'dir. Yüzde 72'nin yayınları yapılmıyor doğrudan temin olduğu için. Bu yapmış olduğu 28'lik ihaleyi iptal ettilerse sonrasında ikinci ihaleleri kime verdiler? En düşük fiyatı veren firmalardan kime verildi, kime verilmedi? Bunları da açıklasın. Büyükşehir Belediyesi 5 yıl denetim komisyonuna şirketlerin belgesini vermedi, bilgisini vermedi. Denetim komisyonunu doğru dürüst çalıştırmadı. Korkusu olan çalıştırmaz. Ama korkusu olmayan bütün hesapları açar. Bizde şeffaftır. Bütün hesaplarımız açıktır. Keçiören Belediyesi'nden kim ne istiyorsa kamuoyuna açıklarız. Büyükşehir Belediyesinin, Ankara'nın duvarlarına yazdığı gibi şeffaf olması lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef bataktır. Bütün şirketleri zarardadır. Ankaralı hak ettiği, layık olduğu hizmeti alamıyor. Trafik ve ulaşım Ankara'da bir çiledir. Kızılay, Ankara'nın kalbi. Kaldırım taşları kırık ve dökük. Ulus'taki kaldırımlar kırık ve dökük. İzmir Caddesi'nde kaldırımlar yine aynı şekilde. Ankaralı neredeyse dua edecek ki yağmur yağmasın. Evleri su bastı, iş yerlerini su basıyor. 2019'dan önceki 20 yılda selden Ankara'da yaşamını kaybeden yok. Bunun nedeni şudur: Ankara'da mazgalların 3 ayda bir temizlenmesi lazımken bu periyodik temizlik yapılmamıştır."

"KÖYLERDE SUYUN METREKÜPÜNÜ 50 KURUŞA DÜŞÜRECEĞİZ"

Öte yandan Altınok Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyleyerek, ilk belediye meclis toplantısında Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulundu. Köylülerden kendisine çok şikayet geldiğini aktaran Altınok, "15 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira, hatta 54 bin lira su faturası gösterdiler. Köylerden su sayaç parasını almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz. İçme suyu ve kanalı olmayan yüzlerce köyümüz var. 2 yılda Allah nasip ederse kanal ve su problemi olan köyümüz kalmayacak. Hemen paket ihalelerini yapacağız ve bir tane köyümüzün bile problemi kalmayacak. Asfalt ve taş yapacağız, köylümüzün ayağı çamura değmeyecek." sözlerini kullandı.

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