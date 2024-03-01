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Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı

Araç sahiplerini sevindirecek haber Mart ayının ilk gününde geldi. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Mart 2024 07:36, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 07:28
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Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı

Brent petrolde hareketlilik devam ediyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe alıyor.

İNDİRİM HABERİ AYIN İLK GÜNÜNDE GELDİ

Mart ayının ilk gününde motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan, benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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