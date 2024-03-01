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4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. 4924 sayılı Kanun kapsamında sıklıkla hekim istihdamı yapılmaktadır.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2024 07:45, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 08:33
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4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4924 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

Söz konusu düzenleme şu şekildedir:

MADDE 22- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "27.000'i" ibaresi "36.000'i" şeklinde değiştirilmiştir.

27 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4924 sözleşmeli pozisyon dağılımına göre, 27 bin pozisyonun 26 bin 962'si tabip ve uzman tabiplere ayrılmıştır.

"Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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