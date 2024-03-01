Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Mart cuma günü için son tahminlerini paylaştı. Sıcak hava etkisini sürdürürken uyarılar da peş peşe geldi. Birçok ilde kuvvetli sağanak beklentisi var, İstanbul'da sis ve puslu hava devam ediyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Mart ayının ilk gününde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde bugün havanın nasıl olacağı merak konusu, meteoroloji İstanbul dahil birçok il için sis ve pus uyarısında bulundu. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise, mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam edeceği öngörülüyor.
SİS VE PUSA DİKKAT!
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olun uyarısı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 19°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Az bulutlu
SİVAS -2°C, 17°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 9°C
Az bulutlu
KARS -8°C, 9°C
Az bulutlu
MALATYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık