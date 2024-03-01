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F-16'da takvim netleşiyor

ABD'den alınacak F-16 paketinde takvim netleşmeye başladı. Washington'un kabul ve teklif mektupları Ankara'ya ulaşırken, değerlendirmelerin ardından Türkiye ABD'li muhatapları ile masaya oturacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Mart 2024 08:32, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 08:28
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F-16'da takvim netleşiyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Türkiye'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren taleple ilgili olarak ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları" Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ulaştı. MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre öncelikle bakanlığın ilgili birimleri, teklif hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmelerine başladı. MSB, F-16 alımını içeren paket içerindeki taleplerinden hangisine ihtiyacının olup olmadığına karar verecek. Paket içerisinde yer alan ancak Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmattan gerekli olmayanlar istek listesinden çıkarılacak. Bakanlığın incelemesini tamamlamasının ardından nisan ayı içerisinde ABD ile ortak inceleme ve değerlendirme süreci gerçekleşecek.

ÜRETİM TEKLİFİ MASADA

Kaynaklar "Her iki taraf incelemelerini tamamlamayı müteakip bir araya gelecek. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Sonrasında da anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacak. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacak" dedi.

Bütün bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından da nihai anlaşmaya varılacak. MSB kaynakları, F-16 üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifin ABD makamlarına iletildiğine ve halen masada güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

ALMANYA'YA MESAJ...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiltere temaslarını da değerlendiren kaynaklar "Ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu oldu. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmekte. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmekte" değerlendirmesinde bulundu.

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