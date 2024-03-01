Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır eriyor

Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
2024 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
2024 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Naci Görür o şehri uyardı: Her an 7 ve üzerinde deprem üretebilir
Naci Görür o şehri uyardı: Her an 7 ve üzerinde deprem üretebilir
8. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülüyor
8. Yargı Paketi Genel Kurul'da görüşülüyor
BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza martta zam yok
BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza martta zam yok
Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Dolar bir eşiği daha aştı: 31,22 TL
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi iptal edildi
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 118 arttı
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Bakan Tekin'den eğitimcilere: Biz bütün kararlarımızı sizlerle alıyoruz
Erdoğan: GSYİH ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı
Erdoğan: GSYİH ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı
TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlandı
TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlandı
'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'
'Ekonomimizin büyüme oluşturma kapasitesi güçlenerek devam ediyor'
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
Açlık sınırı belli oldu
Açlık sınırı belli oldu
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır eriyor

TCMB rezervlerindeki düşüş sürüyor. 23 Şubat'la biten haftada net rezervler 6 milyar dolardan fazla düşüşle 22,5 milyar dolara geriledi.

Haber Giriş : 01 Mart 2024 08:40, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 09:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ekonomim'in haberine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervlerde erime 6'ncı haftaya taşındı. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri ise aynı haftada 6 milyar dolara yakın gerilemeyle 28.6 milyar dolardan 22.45 milyar dolara indi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.14 milyar dolar arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşikler geçen hafta döviz mevduatını parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 141 milyon dolar arttırdı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış artış 257 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 884 milyon dolar artış gösterdi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları 23 Şubat haftasında 19.3 milyar lira gerileyerek 2.32 trilyon liraya indi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar nette 98 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Bir önceki haftada da yabancı hissede net satıcı konumundaydı. Yabancı devlet iç borçlanma senetlerinde ise geçen hafta 28.6 milyon dolar net alım yaptı.

Ocakta bankaların karı yüzde 18,6 azaldı

BDDK aylık bankacılık sektörü verilerine göre ise sektörde, net faiz gelirlerinin kara katkısı azaldı ve sektörün ocak ayı net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18,6 düşüşle yaklaşık 32 milyar TL oldu. Verilere göre, sektörün kredileri geçen sene sonuna göre yüzde 2,2 artışla 11.94 trilyon lira olurken, takipteki kredi rasyosu ise yüzde 1.60 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün ocak sonunda mevduatları ise 14.95 trilyon TL oldu. Sektörün net faiz gelirleri ocakta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3,3 artışla 53.94 milyar TL'ye çıktı ancak önceki aylara göre net faiz gelirindeki artış oldukça ivme kaybetti. Bankacılık sektörünün aktifl eri ocak sonu itibarıyla 23.89 trilyon TL olurken, sektörün sermaye yeterlilik oranı da yüzde 16,89 olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber