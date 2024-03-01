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Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk adımını attı. Kredi kartı limitlerine kısıtlama getiriliyor

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 01 Mart 2024 09:11, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 09:11
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Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!

Yüksek enflasyon ve giderek ağırlaşan ekonomik şartlar nedeni ile vatandaş kredi kartı kullanımına yönelmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik sınırlayıcı önlemlerin ilk adımını attı.

TCMB'nin bu adımı, Hafize Gaye Erkan'ın 8 Haziran 2023 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüşümü işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından "Rasyonel Politikalara Dönüş" olarak adlandırılan bu değişim, ekonomideki dengesizliklerin giderilmesi için sıkı mali önlemlerin alınmasını içeriyordu.

KREDİ KARTLARINA KISITLAMA SİNYALİ

Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasıyla birlikte ise yeni bir ekonomik vizyon ve politika dönemi başladı. Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların artacağına dair sinyaller verdi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Bu doğrultuda, bankaların kredi kartı limitlerinde düzenlemeler yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit belirlemelerini önerdi.

10 KATI LİMİT VERİLİYORDU

Daha önce bazı bankalar uzun süredir aynı kartı kullanan ve yüksek bir finansal geçmişe sahip müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebiliyordu. Bu durum, asgari ücretle geçinen bireylerin dahi yüksek limitli kartlara sahip olmasına ve dolayısıyla finansal açıdan riskli kararlar almasına neden oluyordu. Bu noktada, ekonomik tüketim alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bankaların daha katı önlemler alması gerektiği vurgulandı.

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