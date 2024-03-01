Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelir beyanında bulunmayanlar için düğmeye basmıştı. Konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi bugün başladı. Yeni uygulama ile mülk sahiplerinin belirttiği kira gelirleriyle kiracıların beyan ettikleri arasında karşılaştırma yapılarak düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar tespit edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak" demişti.

Kira beyannameleri yakın zaman sonra verilmeye başlanacak. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira beyanları, "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilen "Hazır Beyan Sistemi" ile giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak verilebiliyor. İkametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlemi yapmak mümkün.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Vergi tutarı, konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılması ile hesaplanıyor. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

2024 YILI KİRA GELİR İSTİSNASI NE KADAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını da açıkladı. Mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnası 33 bin lira oldu.

Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kira gelir vergileri mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Birinci taksit için damga vergisi ile birlikte son tarih 31 Mart, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.