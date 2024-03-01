Dolar 32 TL'ye gidiyor
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,55 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 17:34, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,2270
|31,2280
|31,5550
|31,5560
|Avro
|33,8440
|33,8450
|33,9090
|33,9100
|Sterlin
|39,3950
|39,5120
|39,5720
|39,6890
|İsviçre Frangı
|35,3860
|35,5640
|35,3030
|35,4800
|ANKARA
|ABD Doları
|31,1970
|31,2270
|31,5250
|31,6050
|Avro
|33,8040
|33,8840
|33,8690
|33,9490
|Sterlin
|39,3350
|39,5450
|39,5120
|39,7220