Dolar 32 TL'ye gidiyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,2270 31,2280 31,5550 31,5560 Avro 33,8440 33,8450 33,9090 33,9100 Sterlin 39,3950 39,5120 39,5720 39,6890 İsviçre Frangı 35,3860 35,5640 35,3030 35,4800 ANKARA ABD Doları 31,1970 31,2270 31,5250 31,6050 Avro 33,8040 33,8840 33,8690 33,9490 Sterlin 39,3350 39,5450 39,5120 39,7220