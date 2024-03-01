Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek

Şimşek, sosyal medya hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.