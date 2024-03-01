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İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İTO'nun açıklamasına göre kentte şubat ayında perakende fiyatları; aylık yüzde 4,07, yıllık ise yüzde 76,58 artış gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 13:16, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 12:58
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İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un şubat ayı enflasyon oranı belli oldu.

Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, topran fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.

Yillik bazda değişimleri gösteren İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58; Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 65,06 artış yaşandı.

KÜLTÜR VE EĞLENCE HARCAMALARINDA ARTIŞ

Şubat 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.

Şubat 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi.

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