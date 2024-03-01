Diyarbakır'da sahipsiz köpek bir günde 8 kişiyi ısırdı

Yaralı vatandaşlar, doktorların ilk müdahalesinin ardından hastanede kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sokak köpeği R.Y. isimli vatandaşı ısırdıktan sonra Elazığ istikametine doğru ilerledi. Aynı gün sokak köpeği tarafından A.A., S.E., R.A., N.G., E.D., Z.E. ve Mehmet Karcı ısırılarak yaralandı.

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