Diyarbakır'da sahipsiz köpek bir günde 8 kişiyi ısırdı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeği, aynı gün içerisinde 8 vatandaşı ısırdı. Köpeğin ısırdığı vatandaşlara hastanede ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2024 13:40, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 13:41
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sokak köpeği R.Y. isimli vatandaşı ısırdıktan sonra Elazığ istikametine doğru ilerledi. Aynı gün sokak köpeği tarafından A.A., S.E., R.A., N.G., E.D., Z.E. ve Mehmet Karcı ısırılarak yaralandı.
Kuduz şüphesi üzerine vatandaşlar, tedbir amaçlı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Yaralı vatandaşlar, doktorların ilk müdahalesinin ardından hastanede kuduz ve tetanoz aşısı oldu.