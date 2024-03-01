MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme yönetmeliğinde neler değişti?

1-YÖNETİCİLİKTEN AYRILANLARIN YENİDEN GÖREVLENDİRİLMESİ AYRI BAŞLIKTA TANIMLANDI

"MADDE 1- 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri,"

"r) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini," değişikliği ile Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasında "İlk defa görevlendirmeyi" tanımlayan (h) bendi tamamen değiştirilmiş ve aynı maddeye "Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesini" tanımlayan (r) bendi eklenmiştir.

Yorum: Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasında "İlk defa görevlendirmeyi" tanımlayan (h) bendi değiştirilerek eskiden bent içinde yer alan "Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" kısmı bentten çıkartılarak (r) bendi olarak yeniden tanımlanmıştır.

Eski Hali;

h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri ifade eder.

Yeni Hali;

h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri ifade eder.

r) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini ifade eder.

2-BRANŞLAR BAZINDA MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERE YENİ ÖZEL ŞARTLAR EKLENDİ

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,"

"(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir." değişikliği ile Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına branşlar bazında müdür olarak görevlendirileceklere yeni özel şartlar getirilmiş ve yeni özel şartlar getiren 4. fıkra eklenmiştir.

Yorum: Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına ayrı bentler halinde; İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak, Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak şartları eklenmiş ayrıca yeni eklenen 4. fıkra ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerinin yanı sıra imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesi düzenlenmiştir.

İŞTE BRANŞLAR BAZINDA MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERE YENİ EKLENEN ŞARTLAR;

-İmam hatip ortaokulu müdürleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olacak.

-Anaokulu müdürleri Okul Öncesi öğretmeni olacak.

-İlkokul müdürleri Sınıf Öğretmeni olacak.

-İmam hatip lisesine İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerinin yanı sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri de müdür olabilecek.

-İmam hatip ortaokuluna İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerinin yanı sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri de müdür olabilecek.

Eski Hali;

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Yeni Hali;

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.

3-YAZILI SINAV KOMİSYONUNA HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR DAİRE BAŞKANI DA KATILACAK

"MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir." değişikliği ile Yönetmeliğin "Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrası değiştirilerek yazılı sınav komisyonunun oluşturulmasında değişiklik yapılmıştır.

Yorum: Yönetmeliğin "Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrası değiştirilerek; yazılı sınav komisyonunun oluşturulmasında değişiklik yapılarak, hukuk müşaviri madde metinden çıkartılıp bunun yerine yazılı sınav komisyonuna hukuk hizmetleri genel müdürlüğünden bir daire başkanının da katılması sağlanmıştır.

Eski Hali;

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 - (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yeni Hali;

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 - (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

4-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞLIKLI ONBİRİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN HÜKÜMLER YAZILI SINAV KONULARI ARASINA EKLENDİ

"MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Onuncu" ibaresi "Onbirinci" olarak değiştirilmiştir." değişikliği ile Yönetmeliğin "Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrası (e) bendinde teknik düzenleme içeren değişiklik yapılmıştır.

Yorum: Yönetmeliğin "Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrası (e) bendinde değişiklik yapılarak önceki metinde yazım yanlışı olarak yer alan "onuncu" ibaresi "on birinci" olarak değiştirmiş böylece 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onbirinci Bölümünde yer alan hükümlerden de yazı sınav soruları çıkması madde metnine eklenmiştir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onbirinci Bölümünü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Eski Hali;

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Yeni Hali;

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16 - (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onbirinci Bölümünde yer alan hükümler): %20.

5-MÜDÜR OLARAK İLK DEFA GÖREVLENDİRMELERDE İLAVE EK 5 PUAN VERİLME ŞARTLARINDA TEKNİK DÜZENLEME YAPILDI

"MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir." değişikliği ile Yönetmeliğin "Müdür olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrası tamamen değiştirilmiştir.

Yorum: Yönetmeliğin "Müdür olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 27. maddesinin 2. fıkrasında, Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2.fıkrasındaki değişikliklere istinaden teknik düzenleme yapılmıştır.

Şöyle ki; Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına ayrı bentler halinde; İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak, Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak şartları eklenmiş ayrıca yeni eklenen 4. fıkra ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerinin yanı sıra imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesi düzenlendiğinden bu branşlara verilen ek 5 puan medde metninden çıkartılmıştır.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara verilen ek 5 puan madde metninde korunmuştur.

Eski Hali;

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

ç) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

Yeni Hali;

Müdür olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 27 - (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20'si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

6-MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK İLK DEFA GÖREVLENDİRİLECEKLERE VERİLEN EK 5 PUAN VERİLECEKLERE YENİ BRANŞLAR EKLENDİ

"MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara," değişikliği ile Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 28. maddesinin 2. fıkrasına branşlar bazında müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirileceklere verilen ek 5 puan verileceklere yeni branşlar eklenmiştir.

Yorum: Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 28. maddesinin 2. fıkrasına; Bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenler ve Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerine ek 5 puan verilmesi madde metnine eklenmiştir.

İŞTE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK İLK DEFA GÖREVLENDİRİLECEKLERE EK 5 PUAN VERİLECEK YENİ BRANŞLAR;

-Bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenler.

-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri.

Eski Hali;

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 28 - (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20'si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Yeni Hali;

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme

MADDE 28 - (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20'si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

7-MÜDÜRLÜĞE YENİDEN GÖREVLENDİRMELERDE DİĞER ALANLARDA YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPANLARA VERİLEN GÖREVLENDİRME ÖNCELİĞİ KALDIRILDI

"MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "diğer alanlarda doktora yapan," ibaresi ve "diğer alanlarda yüksek lisans yapan," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir." değişikliği ile Yönetmeliğin "Müdürlüğe yeniden görevlendirme" başlıklı 30. maddesinin 2. fıkrası tamamen değiştirilmiş, 5.fıkrasında yapılan değişiklikle müdürlüğe yeniden görevlendirmelerde diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği kaldırılmıştır.

Yorum: Yönetmeliğin "Müdürlüğe yeniden görevlendirme" başlıklı 30. maddesinin 2. fıkrasında, Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2.fıkrasındaki değişikliklere istinaden teknik düzenleme yapılmıştır.

Şöyle ki; Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına ayrı bentler halinde; İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak, Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak şartları eklenmiş ayrıca yeni eklenen 4. fıkra ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlerinin yanı sıra imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesi düzenlendiğinden bu branşlara verilen ek 5 puan medde metninden çıkartılmıştır.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara verilen ek 5 puan madde metninde korunmuştur.

5.fıkrasında yapılan değişiklikle diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği kaldırılmış fakat eğitim yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği ise madde metninde korunmuştur.

Eski Hali;

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 30 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Yeni Hali;

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 30 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

8-MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA YENİDEN GÖREVLENDİRİLECEKLERE VERİLEN EK 5 PUAN VERİLECEKLERE YENİ BRANŞLAR EKLENDİ, DİĞER ALANLARDA YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA YAPANLARA VERİLEN GÖREVLENDİRME ÖNCELİĞİ KALDIRILDI

"MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan "diğer alanlarda doktora yapan," ibaresi ve "diğer alanlarda yüksek lisans yapan," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara," değişikliği ile Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme" başlıklı 31. maddesinin 2. fıkrasına branşlar bazında müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere verilen ek 5 puan verileceklere yeni branşlar eklenmiş, 5.fıkrasında yapılan değişiklikle diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği kaldırılmıştır.

Yorum: Yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme" başlıklı 31. maddesinin2. fıkrasına; Bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenler ve Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerine ek 5 puan verilmesi madde eklenmiştir.

5.fıkrasında yapılan değişiklikle diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği kaldırılmış fakat eğitim yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora yapanlara verilen görevlendirme önceliği ise madde metninde korunmuştur.

İŞTE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA YENİDEN GÖREVLENDİRİLECEKLERE EK 5 PUAN VERİLECEK YENİ BRANŞLAR;

-Bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenler.

-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri.

Eski Hali;

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme

MADDE 31 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

Yeni Hali;

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme

MADDE 31 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları ise farklı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi öğretmenlerinden spor liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci ve ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

9-YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE ESAS ALINACAK HUSUSLARA YENİ ŞARTLAR EKLENDİ

"MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri" ibaresi "mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi" olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(12) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenir.

(13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilir.

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

(15) Yöneticiliğe görevlendirmede; 6 ncı maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddede aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas alınır." değişikliği ile Yönetmeliğin "Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar" başlıklı 32. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılmış, 9. ve 10. fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yeni 4 fıkra eklenmiştir.

Yorum: Yönetmeliğin "Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar" başlıklı 32. maddesinin2. fıkrasına; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilme şartı eklenmiştir. Ek olarak eklenen yeni fıkralarla da; müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenmesi, Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilmesi, Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilmesi, Yöneticiliğe görevlendirmede aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas alınması şartları eklendi.

İŞTE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE ESAS ALINACAK YENİ EK ŞARTLAR

YÖNETİCİLİĞE YENİDEN GÖREVLENDİRME KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNANLAR İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE DE BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

"Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamaz." şartı kaldırılmıştır.

DAHA ÖNCE YÖNETİCİLİK YAPAN ÖĞRETMENLER DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV ŞARTI OLMAKSIZIN OKULYÖNETİCİSİ OLARAK YENİDEN GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

"Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin görevlendirilmeleri, ilk defa görevlendirme kapsamında yazılı sınav, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve Ek-3'te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır." şartı kaldırılmıştır.

-Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilecek.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDAKİ EN AZ İKİ MÜDÜR YARDIMCISI ATÖLYE, LABORATUVAR VEYA MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ OLACAK

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilecek.

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLMELERDE KADIN ÖNCELİĞİ VE ALAN ÖNCELİĞİ AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ NORMU BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ OLABİLECEK

Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek.

Eski Hali;

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 32 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından; bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcılarından en az biri Rehberlik, diğer özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.

(9) Yöneticiliğe yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunanlardan görevlendirmeye hak kazananlar, ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamaz.

(10) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin görevlendirilmeleri, ilk defa görevlendirme kapsamında yazılı sınav, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve Ek-3'te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.

(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

Yeni Hali;

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 32 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından; bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcılarından en az biri Rehberlik, diğer özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarından 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlara yapılacak müdür görevlendirmesinde, alan önceliği dikkate alınır.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması halinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının yönetici ihtiyacı, öncelikle 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.

(9) Mülga.

(10) Mülga.

(11) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(12) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenir.

(13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilir.

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

(15) Yöneticiliğe görevlendirmede; 6 ncı maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddede aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas alınır.

10-OKUL YÖNETİCİLERİNE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLDİ, YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNİ YÖNETİCİLİKTEN GÖREVLENDİRİLDİKTEN SONRA İSTİFA EDEREK YER DEĞİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANAN ÖĞRETMENLERİN BU KURNAZLIĞINA SON VERİLDİ

"MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına "alan değişikliğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve iller arası isteğe" ibaresi eklenmiştir.

"(1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır." değişikliği ile Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 37. maddesinin 1. fıkrası tamamen değiştirilmiş ve 2.fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yorum; Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 37. maddesinin 1. fıkrası tamamen değiştirilerek yönetici görevlendirmelerini yöneticilikten görevlendirildikten sonra istifa ederek yer değiştirme aracı olarak kullanan öğretmenlerin bu kurnazlığına yönetici olmadan önceki okuluna öğretmen olarak atanma şartı getirilerek son verilmiştir. Okul yöneticileri iller arası isteğe bağlı yer değiştirebilecekler. Bunun usul ve esasları tahmin ediyoruz ki yayımlanacak iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunda netleşecek.

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNİ YÖNETİCİLİKTEN GÖREVLENDİRİLDİKTEN SONRA İSTİFA EDEREK YER DEĞİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANAN ÖĞRETMENLERİN BU KURNAZLIĞINA SON VERİLDİ

Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak.

Eski Hali;

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 37 - (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yeni Hali;

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 37 -(1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine, iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

11-DAHA ÖNCE YÖNETİCİLİK YAPAN ÖĞRETMENLER OKULYÖNETİCİSİ OLARAK YENİDEN GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

"MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

EK MADDE 2- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan tarafından dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz." değişikliği ile Yönetmeliğe ek maddeler eklenmiştir.

Yorum; Yönetmeliğe "Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" başlıklı ek 1. madde ve "Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme" başlıklı ek 2. madde eklenmiştir.

DAHA ÖNCE YÖNETİCİLİK YAPAN ÖĞRETMENLER DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV ŞARTI OLMAKSIZIN OKULYÖNETİCİSİ OLARAK YENİDEN GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Yönetmeliğe yeni eklenen "Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" başlıklı ek 1. maddesindeki; "(1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır." hükümleri ile daha önce yöneticilik yapanlar değerlendirme ve sözlü sınav şartı olmaksızın görevlendirilebilecekler.

İŞTE DAHA ÖNCE YÖNETİCİLİK YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKULYÖNETİCİSİ OLARAK YENİDEN GÖREVLENDİRİLME ŞARTLARI

-En az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartı aranacak.

-Daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için başvuru yapılabilecek.

-Yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunulacak.

-Bu kapsamdaki görevlendirilmeler Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılacak.

DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA BAKAN TARAFINDA ATAMA YAPILACAK

Yönetmeliğe yeni eklenen "Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme" başlıklı ek 2. maddesindeki; "EK MADDE 2- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan tarafından dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz." hükümleri ile doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme şartları 4 yıllığına tama yapılacak ve yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmayacak şeklinde düzenlenmiştir.

12- DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN HAKLARI KORUNMUŞTUR

"MADDE 12- aynı yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Doğrudan Bakanlık Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğrudan bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görev sürelerinin hesabında ek 2 nci maddede belirlenen görev süresi dikkate alınır. Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam eder. Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler." değişikliği ile doğrudan bakanlığa bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin hakları korunmuştur.

Yorum; Yönetmeliğe "Doğrudan Bakanlık Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticiler " başlıklı geçici 5. madde eklenmiştir.

İŞTE DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN KORUNAN HAKLARI;

-Halen bu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görev sürelerinin hesabında ek 2 nci maddede belirlenen görev süresi dikkate alınacak.

-Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam edecek.

-Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek.

13-YÖNETMELİĞİN EKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

"MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir." değişikliği ile Yönetmeliğin eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

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Ahmet KANDEMİR