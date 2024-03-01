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Antalya'nın 4 ilçesi afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle sel yaşanan Antalya'da bazı ilçelerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Mart 2024 14:40, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 15:41
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Antalya'nın 4 ilçesi afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 hafta önce Antalya'da meydana gelen selle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, kentte 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası bazı ilçelerin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

4 İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir." dedi.

"92 MİLYON TL ACİL DESTEK ÖDEMESİ GÖNDERİLDİ"

Bölgeye gönderilen destek ödemelerinden de bahseden Yerlikaya, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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