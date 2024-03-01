Osmaniye'de 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Gebeli Mahallesi'nde dün iki katlı müstakil evde aile arasında çıkan tartışmada Erol Ö'nün tüfekle ateş açması sonucu ağabeyi Yusuf Ö, yengesi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve Halil İbrahim T. yaralanmıştı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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