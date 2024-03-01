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Tokat'ta 900 nüfuslu köy ikiye bölündü

Tokat'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2024 21:24, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 21:27
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Tokat'ta 900 nüfuslu köy ikiye bölündü

Niksar ilçesi Günebakan köyünde 3- 4 Şubat'ta meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı.

Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası, 40 ev ve köyün camisi boşaltıldı.

Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı. Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler ise bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor.

Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi.

Bakan Yerlikaya açıklama yapmıştı

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini bildirmişti.

Yerlikaya, "Tokat ilimiz Niksar ilçemiz Günebakan Köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde heyelan meydana gelmiş; heyelan sonucu 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 cami etkilenmişti. Heyelanın yaşandığı bölge 16 Şubat tarihinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiş ve 40 konut tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 Milyon 188 Bin TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullanmıştı.

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