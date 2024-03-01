Yaren Leylek 13. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştu

13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak. 13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor.

Yaren Leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken göç ederek, 29 Şubat itibariyle Adem Amca'nın kayığına konan Yaren, 13. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bundan 13 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikaye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

Turizme de katkısı var

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek'in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu. Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebiliyor.

Bugün sisli bir havadaki tarihi ana bölgeyi turizm köyü haline dönüştüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı. Özkan; Adem Yılmaz'ın sevincine ortak olurken, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özkan şunları söyledi: "Türkiye'de yaren sevenlerin merakla beklediği buluşma dün itibariyle gerçekleşti. Haberi alır almaz bu sabah Eskikaraağaç Mahallesine geldik. Yaren leylek yine Adem amcanın kayığına kondu ve 13. Büyük buluşma gerçekleşti, hasret ve merakla bekliyorduk. Daha önce 27 Şubatta gelmişti bugün 29 Şubat yani en erken 2. gelişi olarak tarihe geçti. Buluşma dün itibari ile gerçekleşmiş, biz de haberi alır almaz adem amca ve yaren leyleğin yanına geldik, yavruları çıktığı zaman tekrar geçmiş yıllarda yaptığımız gibi vericileri takmayı düşünüyoruz çünkü bu yavruların göç ettikleri diğer ülkelerdeki hareketlerini bu şekilde takip etme imkanına kavuşuyoruz, yine yaren leylek.com sitemiz, Yaren sevenlerin hizmetinde. Bu sayede Kuş ve doğa severlerimiz Yaren leyleğin yaşantısını 24 saat, canlı olarak izleme imkanına kavuşacak. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş vesilesiyle zaten bu Türkiye'ye mal oldu, akşam da bize bu mutlu haberi verince, biz sabah erkenden mesaiye başlamadan önce sizi bir ziyaret edelim ve yaren leyleği görelim istedik. Bu müjdeyi de yaren sevenlere verelim, tekrardan hayırlı ve gözün aydın diyorum. La fontaine masallarında olduğu gibi bir hikaye gerçekleşiyor, Eskikaraağaç leylek köyü Avrupa leylek birliğine üye, Türkiye'yi temsil eden bir köy fakat adem amca ve Yaren leylek hikayesiyle gündeme geldi ve ünü arttı, bu noktada Prag film festivalinde belgesel dalında Birinci Olmuştu o andan itibaren adem amca ve yaren leyleğin hikayeleri doğa severler, kuş severler tarafından merakla takip edilmeye başlandı ve bir doğa bilinci oluşmasına katkı sağladı. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız üzerinde zaten burada, leylek köyünde bütün leylek yuvaları çocuklara ve ailelerine sahiplendiriliyor ve çocuklar bu leyleklerin yaşantılarını takip ediyor, aileden biri gibi koruyup kolluyor. İşte doğa bilinci ve hayvan sevgisini arttırmak maksadıyla bu hikayenin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle Adem amcamızı ve Yaren leyleği görmek isteyenler buraya geliyorlar, hem kırsal kalkınmaya hem de Karacabey'in Turizm faaliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar. Karacabey'in Longoz ormanları, ıhlamur ormanları, Uluabat gölü, harası gibi önemli ekolojik, kırsal değerleri var ama şuanda Türkiye'nin gündeminde olan, onu öne çıkaran konusu Yaren leylek hikayesi"

Balıkçı Adem Yılmaz da Yaren'in bu sene erken geldiğini kaydederek, "Çok şükür kavuştuk. İnşallah bu sene de güzel günler geçireceğiz" ifadelerini kullandı.