Almanya'daki cinayet şüphesi Mardin'de mezar açtırdı

Öte yandan, ailenin başvurusu üzerine, Almanya'da başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

Alay'ın ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, cenazenin otopsisi yapılmasını istedi. Alay, otopsi yapılmak üzere mezardan çıkartıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin yarın İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Kızıltepe'den eşi ile birlikte Avrupa'ya giden Hogır Alay, 11 Ekim 2023'te kayboldu. Alay'ın cansız bedeni 4 Kasım'da Almanya'da bir ağaca asılı şekilde bulundu.

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