Yatırım iklimi için eylem planı hazır

Dünya Gazetesi'nden Ferit Parlak'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında özel sektörün ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak 57 maddelik Eylem Planı'nın uygulaması başlıyor.

YOİKK, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Türkiye'de doğrudan uluslararası yatırımlar dahil yatırım ikliminin daha elverişli hale getirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan istişare platformu olarak 2024 yılı eylem planı ile yapısal reformların hayata geçirilmesinde de rol oynayacak.

Özel sektör ile yakın diyalog ve yönetişim anlayışıyla hareket edecek YOİKK ve Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen 57 maddelik Eylem Planı için geniş bir uzlaşının sağlandığı belirtildi. 2024 Eylem Planı için cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanıldı.

Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması gibi hususlar Eylem Planı'nda öne çıktı.

Uygulama 2024'te tamamlanacak

Kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratması hedeflenen Plan'da belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümü 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eylem planı kapsamında "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de değişiklik yapıldı. Standart Fonların, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önü açılırken, portföylerinin asgari yüzde 1'i oranında yatırım şartı getirildi.

YASED: Yatırımlar için teşvik edici

Eylem planında, YASED'in öncelikli gündem maddelerinin yer almış olmasının, Uluslararası Sermaye (UDY) girişleri açısından olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, "Eylem Planı'nda, uzun süredir gündeme getirdiğimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin değişiklik ihtiyacının dikkate alındığını ve konunun TBMM gündemine taşındığını görüyoruz. Bu konularda düzenlemelerin gerçekleşmesinin 2024 yılı yatırımları için teşvik edici olacağını memnuniyetle belirtmek istiyorum" diye konuştu.