Ezgi Apartmanı davasında 2 isme kırmızı bülten talebi

On binlerce canımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nı davasında Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı'nın tutukluğunun devam ettiği davada Müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyordu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAKLAR

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in ise kırmızı bültenle aranmasına karar verdi.

AİLELERDEN ERSAN ŞEN'E TEPKİ

Öte yandan sanık müteahhitlerin vekilliğini yapan Prof. Dr. Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki yağdı.