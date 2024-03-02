Ekonomide gözler enflasyon verilerinde: Ekonomistler 'Yükselecek' diyor

Yeni haftanın ilk gününde enflasyon rakamları açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu 4 Mart Pazartesi günü enflasyon rakamlarını duyuracak. Ekonomistler enflasyonun yükselmesini bekliyor.

ENFLASYON YÜZDE 4 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ekonomistlere göre enflasyon şubat ayında yüzde 4 artacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 66,30'a çıkacak.

AA Finans anketinde ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan 10 ekonomistin enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ

Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artış gösterdi. Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcama tutarı ise yüzde 8 arttı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü.