Ramazan pidesi için fırınlarda hazırlıklar tamam

'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ramazan pidesi için fırınlarda hazırlıklar tamam

Ramazana sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pideleri için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 12:39, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 12:40
Yazdır
Ramazan pidesi için fırınlarda hazırlıklar tamam

Fırıncılar, vatandaşların özellikle iftar sofrasında görmeyi istediği sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Açıklamalarda bulunan fırın sahibi Osman Atak, eksiklikleri tamamladıklarını belirterek, ramazanın gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Atak, ramazandan 15 gün önce pide üretimine başladıklarının altını çizerek, "Hem yavaş yavaş vatandaşlarımız ramazana alışıyor hem de kandil günlerinde çoğunlukla oruç tutuyorlar. Ramazana hazırlık da bu vesileyle başlamış oluyor." dedi.

Kendileri gibi çoğu fırının 24 saat çalıştığını ifade eden Atak, ramazana özel olarak vardiyalarında değişikliğe gittiklerini bildirdi. Atak, talebin karşılanması için daha fazla çalışanla hizmet vereceklerini aktararak, "Şimdi ramazan için bütün hazırlıklarımızı tamamladık, ramazanın gelmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda sabırsız." diye konuştu.

Pide tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren Atak, vatandaşların ilk günün verdiği açlıkla sıcak pide tüketmek istediğini dile getirerek, "Pideyi genelde ılık veya soğumuş şekilde tüketmeleri hem mide sağlığı hem de hazmetme açısından daha sağlıklı olur." ifadelerini kullandı.

İnsanların tercihlerine göre planlama yapılıyor

Vatandaşların genelde günlük tüketebileceği miktarda pide satın aldığının altını çizen Atak, günlük sıcak ve taze pide alıp o şekilde tüketmeyi tercih ettiklerini söyledi. Atak, pidenin bir veya iki gün beklemesi halinde poşetlenip buzdolabında saklanabileceğini belirtti.

Pide fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atak, "Maliyetlerimizi geçen seneyle kıyaslayacak olursak, pidelik unun bir çuval fiyatı 300 lira civarındaydı. Bu sene 850-900 lira arasında değişiyor. Personel ve yakıt giderlerimiz ile maya, susam ve pide için olmazsa olmaz yumurta giderlerimiz arttığı için açıklanan fiyat şu an 250 gramı 15 lira, 500 gramı ise 30 lira üzerinden satışını yapacağız. Tekli veya çiftli pide olarak iki çeşit satacağız." diye konuştu.

Atak, vatandaşların doyuruculuk açısından daha çok çiftli pideyi tercih ettiklerini, ona göre pide üretim sayılarını ayarladıklarını ifade ederek, "Rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile susama veya yumurtaya alerjisi olan insanlar, susamsız ve yumurtasız pideyi tercih ediyor. Çoğunluğa bakacak olursak bol susamlı ve yumurtalı pide tüketiliyor." dedi.

Bütün vatandaşların ramazan ayını kutlayan Atak, ramazanın ülkeye huzur, güven ve sağlık getirmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

"İhtiyacınız kadar alın" çağrısı

Fırın sahibi Resul Bozkuş da, pide için hazırlıklara önceden başladıklarını belirterek, "Ramazanda oluşan talebe yetişebilmek için çalışan sayımızı artırıyoruz." dedi.

Yıl boyunca pide özlemi olan insanların ramazanın başlamasıyla ihtiyacından fazla pide satın aldığına dikkati çeken Bozkuş, "İhtiyaçtan fazla alınınca bayatlayan pideler genellikle çöpe gidiyor. Bir fırıncı olarak vatandaşların bu konuda bilinçli olmasını ve ihtiyacı kadar satın almasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Belirlenen pide fiyatlarına da değinen Bozkuş, artan maliyetlere dikkati çekerek, ramazan boyunca vatandaşlara ucuz pide yedirmek istediklerini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber