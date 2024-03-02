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İstanbul Kart'ta yeni dönem: Artık minibüslerde de geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Kart'ı minibüslerde de kullanmaya başladı. Pilot uygulama için Arnavutköy ilçesindeki minibüsler seçildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Mart 2024 15:15, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 15:00
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İstanbul Kart'ta yeni dönem: Artık minibüslerde de geçerli

Her gün milyonlarca İstanbulluya toplu ulaşım hizmeti sunan İBB, toplu taşımada tam entegrasyonu sağlayan 'Ücret Entegrasyon Projesi'ni hayata geçirdi. Pilot uygulaması Arnavutköy ilçesinde başlayan projeyle minibüslerde de İstanbul Kart'la ödeme yapılabilecek.

İlk etapta, minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta başlayan uygulama, kısa sürede İstanbul geneline yayılacak. Proje sayesinde, İstanbul'un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre hale gelecek. Böylece minibüs yolcuları da aktarma, ücretsiz ve indirim avantajlarından yararlanabilecek.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Arnavutköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında İstanbul'un en önemli meselesinin ulaşım olduğunu ifade etti.

Akgün şunları söyledi: "Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu projeyle İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul'un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun."

Ücret entegrasyonundan ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek. Arnavutköy'deki proje kapsamındaki hatlar ise ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11 olarak belirlendi.

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