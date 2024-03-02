Tavanda yolculuk hastanede bitti

Yaralanan T.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadlrıdıldı. T.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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