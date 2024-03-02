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Hayali tedavi ile kamuyu 42 milyon TL zarara uğrattılar

İstanbul merkezli hayali tedavi operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hazineye 24 milyon lira ödeme yapıp serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 15:29, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 15:31
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Hayali tedavi ile kamuyu 42 milyon TL zarara uğrattılar

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "hayali tedavi" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı.

HASTALARA SAHTE TEDAVİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, bazı kamu hastanelerinin kardiyovasküler cerrahi branşına muayene olmak için başvuran genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastaneye yönlendirildiğini belirleyen ekipler, burada hastalar için sahte raporlar düzenlendiğini ve tedavi yapılmış gibi fatura kesildiğini tespit etti.

42 MİLYONA YAKIN KAMU ZARARI

Bu yöntemle kamu kurumlarının 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratıldığının anlaşılmasının ardından polis ekiplerince İstanbul merkezli Diyarbakır ve Van'da şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu ele geçirildi.

DEVLETE 24 MİLYON ÖDEDİLER

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin sebep oldukları kamu zararını giderme adına hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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