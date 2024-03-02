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e-teminat mektubu işlemlerde usul ve esaslar belirlendi

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 18:25, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 18:10
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e-teminat mektubu işlemlerde usul ve esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (e-Teminat Mektubu İşlemleri)", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle bankalar veya sigorta şirketlerince kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektupları ile kefalet senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade güncelleme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kurallar belirlendi.

Söz konusu düzenleme, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsıyor.

Buna göre, Bakanlıkça belirlenen standartlara ve kurallara uygun, güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubu ve kefalet senedi olarak tanımlanan e-teminat mektubu, bankalar veya sigorta şirketlerince kendi sistemlerinde oluşturulacak.

Banka, düzenlediği teminat mektubunu, "e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP)", sigorta şirketi ise elektronik kefalet senedini "e-Teminat Mektubu SBR Aktarım Platformları (TMAP)" aracılığıyla e-teminat uygulamasına iletecek.

Belirlenen usul ve esaslarla söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi TMAP ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, e-teminat mektubu olarak kabul edilemeyecek.

Söz konusu tebliğle "Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)" yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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