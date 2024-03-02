Bakan Şimşek: Program çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı." dedi.

Şimşek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.