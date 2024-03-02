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Sağlıkçılardan Gazze'ye saldırılara tepki için sessiz yürüyüş

İstanbul'da doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için Fatih'te sessiz yürüyüş yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 16:51, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 16:53
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Sağlıkçılardan Gazze'ye saldırılara tepki için sessiz yürüyüş

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, kanlı önlükler giyerek, Filistin ve Türk bayrağı taşıdı.

Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüyen grup adına basın açıklaması yapan Dr. Emirhan Çelikperçin, İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlendiğini söyledi.

Çelikperçin, dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne sermeleri gerektiğini belirterek, "Son gelen bilgilere göre, bölgede ayakta kalan hastanelerden El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesi'nde de yakıt tükendi. Filistin Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklamayla Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek hastane olan Kemal Advan Hastanesinin de yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığını ve hastanedeki 7 bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi." diye konuştu.

Saldırılarda 337 sağlık personelinin şehit olduğunu, 99 sağlık personelinin tutuklandığını aktaran Çelikperçin, 150 sağlık kuruluşu ile 122 ambulansın hedef alındığını, 30 hastane ve 53 sağlık ocağının hizmet dışı bırakıldığını anlattı.

Dr. Çelikperçin, İsrail'e yönelik boykot çalışmalarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz."

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