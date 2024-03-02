Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken seferlerde aksama yaşandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2024 22:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2024 23:35
Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü.
Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda kimse yararlanamazken tramvay seferleri durdu.
Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.