2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Palabıyık, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda C.Y. idaresindeki 16 PA 976 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada B.A'nın kullandığı 16 KIZ 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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