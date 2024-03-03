Son dönemde arsa satışları neredeyse konut satışlarını yüzdesel anlamda yakaladı. Konut almaya gücü yetmeyen yönünü arsaya çevirdi. Özellikle İstanbul'un çevre şehirlerinde imarlı arsa tükenme noktasına geldi. Hal böyle olunca 'imarı olmayan' yani tarla statüsündeki arsalara rağbet arttı. Peki yatırım için tarla almak ne kadar mantıklı? Bu soruyu ve riskleri işinde uzman kişilere sorduk.

HİSSELİ İSE DİKKAT EDİN

Öncelikle tarla statüsünde bulunan bir alana ev yapmak mümkün değil, alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yalnızca hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca hisseli tarlalarda ekme ve biçme de problemli olabiliyor. Çünkü büyük arazilerde birçok ortağınız olacaktır. Sizin hasadınızdan pay almak isteyenlerle karşılaşabilirsiniz.

BELEDİYE, EVİNİZİ YIKMASIN

Tarlaya tiny house koymak da eskisi kadar kolay değil. Sayıları hızla artınca belediyeler birçok tiny house'un kaldırılması ile ilgili çalışmalarını artırdı. Bunu göz önünde bulundurmanız gerek. Özellikle İstanbul ve çevresinde yapılan bu mobil evlerin belediyeler tarafından yıkıldığı görülüyor. Buna en yakın örnek yakın zamanda Çatalca ve Tekirdağ'da yaşandı. Vatandaşların şikayetleri sonrası tiny house'lar oldukları yerden kaldırıldı.

"YAKINDA İMAR GELİYOR!"

Tarla sahibi veya emlakçıların yüksek vaatlerinden kaçınmalısınız. "Yakında imar geliyor" "Buralar çok değerlenecek" gibi söylemler sizi yanlış yönlendirebilir. Mutlaka belediyeden konuyla ilgili bilgi almayı unutmayın. Ayrıca tarla üzerinde şerh ya da icra bulunup bulunmadığını kontrol edin.

SAHTE İLAN TUZAĞI

Komisyon dolandırıcılarına da dikkat etmenizi öneririz. Sahte fotoğraflarla piyasa bedelinin çok altına çıkılan ilanlar sizi tuzağa düşürmesin. Konuştuğunuz kişi dolandırıcı olabilir. Bu yöntemde sizden kapora isteyebilir. Ardından o kişinin telefonuna ulaşamazsınız.

BÖLGEYİ ARAŞTIRIN

Tarla vasfında bir alanın değerlenmesi uzun vadede olacaktır. Şayet bu kadar beklemeye vaktiniz yoksa, imarı olan bir yer tercih etmeniz daha mantıklı duruyor. Tarla statüsünde bir araziyi alıp 'ileriye dönük' yatırım yapacağım diyorsanız bölgenin gelişimini iyi araştırın. Arazi civarında kentleşme, otoyol olması hızlı değer kazanacağı anlamına gelir.

NECMİ ÇİÇEKÇİ