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8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
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8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok

Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak Örgüt adına suç işleyenlere ceza Adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Devlete karşı suçlarda 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Mart 2024 08:32, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 08:32
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8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesine yapılan (AYM) bireysel başvurular ve örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 8'inci Yargı Paketini kabul etti.

MECLİS TATİLE GİRDİ

TBMM Genel Kurulu'nda paketin görüşmeleri sırasında TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme metinden çıkartıldı.

Muhalefet bunun üzerine engelleme girişiminden vazgeçtiği için teklif hızla yasalaştırıldı. TBMM, 31 Mart seçimleri nedeniyle tatile girdi. Çalışmaların Ramazan Bayramı sonrasında başlaması planlanıyor.

Genel Kurul'da kabul edilen yargı paketinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

ÖRGÜT ÜYELİĞİ

AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.

BİREYSEL BAŞVURU İÇİN YENİ SİSTEM

Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

Komisyon, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

ADLİ PARA CEZALARI ARTTI

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

DEPREM BÖLGESİ DÜZENLEMESİ

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

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