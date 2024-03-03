8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak Örgüt adına suç işleyenlere ceza Adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Devlete karşı suçlarda 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verilecek.
TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesine yapılan (AYM) bireysel başvurular ve
örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin önemli düzenlemeler
içeren 8'inci Yargı Paketini kabul etti.
MECLİS TATİLE GİRDİ
TBMM Genel Kurulu'nda paketin görüşmeleri sırasında TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme metinden çıkartıldı.
Muhalefet bunun üzerine engelleme girişiminden vazgeçtiği için teklif hızla
yasalaştırıldı. TBMM, 31 Mart seçimleri nedeniyle tatile girdi. Çalışmaların
Ramazan Bayramı sonrasında başlaması planlanıyor.
Genel Kurul'da kabul edilen yargı paketinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:
ÖRGÜT ÜYELİĞİ
AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.
Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği
için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete
karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.
BİREYSEL BAŞVURU İÇİN YENİ SİSTEM
Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine
Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar
verilecek.
Komisyon, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını da gözetmek
suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.
ADLİ PARA CEZALARI ARTTI
Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.
DEPREM BÖLGESİ DÜZENLEMESİ
Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.
ZÜBEYDE YALÇIN