Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
İstanbul'da "Bu kadar da olmaz" dedirten bir dolandırıcılık vakası meydana geldi. Levent B. isimli şüpheli, eşi Semra B.'nin doğumunu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Doktor Meral Meryem Çalık'ı, çocuklarına burs verme vaadiyle dolandırdı.
İstanbul Beykoz'da bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doktor Meral
Meryem Çalık (48), hasta kurbanı oldu. Levent B. (43), eşi Semra B.'nin doğum
sürecini takip eden ve doğumunu yaptıran doktoru dolandırdı. Bakanlıkta çalıştığını
söyleyen adam, doktorunu ilk olarak çocuklarına burs bağlatma yalanıyla kandırdı.
Bursu ayarlayacak kişiye hediye alması gerektiğini ve hesabına 4 bin lira göndermesi
gerektiğini söyledi. Burs için herhangi bir geri dönüş olmazken Levent B. yeniden
doktorla iletişim kurdu.
Bu kez de TOKİ başvurusu için kuraya girmeden ev ayarlayabileceğini söyleyerek
32 bin 800 lira talep etti. Parayı hesaba göndermesine rağmen bir dönüş alamayan
doktor dolandırıldığını anladı ve şikayette bulundu. İfadesine başvurulan şüpheli
adam, hakkındaki suçlamaları reddederek para istememesine rağmen doktorun kendisinin
hesabına para gönderdiğini iddia etse de savcılık, Levent B.'nin "dolandırıcılık"
suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
SEDA NUR GÜNAYDIN