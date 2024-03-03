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Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu 16 milyon emeklinin çıkmasını dört gözle beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yasa ile emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları 2 bin liralık ikramiye yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Mart 2024 09:00, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 09:00
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Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin de içinde yer aldığı yargı paketini kabul etti.

Şimdi gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, yasayı onayladığında bayrama dönük ikramiye ödeme hazırlıkları da başlayacak.

TOPLAMDA 6 BİN LİRA

Kabul edilen yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartıldı. Böylece emekli 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

NİSAN VE HAZİRAN'DA ÖDEME

İlk ikramiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkramiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

İkinci ikramiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.

DUL-YETİMLERİN DURUMU

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar.

Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.

BİRDEN FAZLA AYLIĞI OLANLAR

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek.

Örneğin bir kişi hem kendi emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3 bin lira ikramiye alacak.

27,5 MİLYAR EK DESTEK

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. Şu ana kadar 10 bayramda emekliye verilen ikramiye tutarı 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Bin liralık artış emekli için ek 27,5 milyar liralık destek anlamına geliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

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