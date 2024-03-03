Gençler tarlaya girmiyor

Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gençler tarlaya girmiyor

Son yıllarda şehirlerde yaşamayı tercih eden yeni nesil dededen babadan kalan tarla işleri ile ilgilenmezken, tarlalarda çalışanların büyük çoğunluğunu 40 yaş üstündeki kadınlar oluşturuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 09:10, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 09:09
Yazdır
Gençler tarlaya girmiyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların sıcak gitmesi ile birlikte tarlalarda mesai bu yıl erken başladı. Yöre halkı güzel havayı da fırsat bilerek köyüne bahçesine giderken, tarla ve bahçelerde ise çalışanların büyük çoğunluğunu 40 yaşın üstündeki kadınlar oluşturuyor.

"Bizden sonra bu bahçelere kimsenin geleceğini zannetmiyorum"

Evinin sebze, meyve, mısır ve patates ihtiyacı için tarla yaptığını belirten Trabzonlu Fatma Sofuoğlu, kendilerinden sonra gençlerin bahçe ve tarlaları sahipsiz bırakacağını ve girmeyeceğini söyledi. Sofuoğlu "Gençler okuyor, okuduktan sonra iş sahibi olunca da artık köylere gelmiyorlar. Eskiden birlik beraberlik vardı, büyüklerimiz ile 8-10 kişi tarlalarda çalışıyorduk. Şimdi ise çocuklar şehirlerden köylere gelmek istemiyorlar. Biz de atalarımızın yadigarını sürdürmek için burada çalışıyoruz. Bizden sonra bu bahçelere kimsenin geleceğini zannetmiyorum, bu topraklar öylece kalacak" ifadelerini kullandı.

Yaza hazırlık yaptıklarını belirten Emine Sofuoğlu ise "Çocuklar tarla ayakkabılarını giyip bahçeye girmeye tiksiniyorlar. Onları eve alıştırdık, şehre alıştırdık. Bu yüzden gelmiyorlar. Bir de çocuklar köy koşullarına alışkın değil" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, yeni neslin bahçeye inmemesinin sadece Karadeniz Bölgesi'nin değil ülkemizin her yerinde önemli bir sorun oluşturduğuna dikkat çekerek "Herkes şehirde yaşamak istiyor dolayısıyla tarımsal alanlar olumsuz etkileniyor" dedi.

Son yıllarda yeni neslin bahçeye inmemesine çözüm olarak uzman eleman tedarik firmaları kurulmasını öneren Pehlevan, "Bu büyük bir sorun. Sadece kendi bölgemiz için değil, Türkiye'nin diğer bölgeleri için çok büyük bir sorun. Bu soruna zaman geçirmeden çözüm bulunması gerekiyor. Bizim önerimiz, uzman eleman tedarik firmaları kurulsun. Budama, ayıklama, toplamada maliyetler çok yüksek. Alanlarımız çok küçük şehirdeki bir kişi köyüne gidip fındığını ilaçlayıp, toplayıp, geri döndüğünde maliyet yükseliyor. Tedarik firmalarıyla birlikte bu işi çözebiliriz" dedi.

"Ülkemizin 350 milyon nüfusu besleyecek kapasitesi var"

Herkesin şehirde yaşama tercini tarımsal alanları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Pehlevan, "Herkes şehirde yaşamak istiyor dolayısıyla tarımsal alanlar olumsuz etkileniyor. Hayatımızda hava gıda ve su olmazsa olmazımızdır. Bizim bunun bir şekilde çözümünü ortaya koymamız gerekiyor. Ülkemiz şu an dört mevsimi bir anda yaşayan o kadar zengin bir ülke ki, biz bir şekilde bunu harekete geçirmemiz gerekiyor. Türkiye toprakları şu anda 350 milyonu besleyecek kapasitesi var. Ama baktığınız zaman ekonomik kaygılardan kaynaklı üretim alanları terk ediliyor. Ya da lüks yaşamak için ya da şehirde yaşamak için müthiş bir göç var. Bunu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Köyde yaşayanları devlet teşvik etmeli teşviklerini artırmalı ve teşvik yöntemimizi değiştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber