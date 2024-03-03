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Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 10:11, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 10:12
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Balıkesir'de tır kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Emin Er (35) idaresindeki 41 AAD 614 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe bölümündeki Kurudere mevkisinde, Tayfun Daran (38) yönetimindeki 10 ET 454 plakalı koyun yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonun altında kalan 30 koyun telef olurken, sürücüler ile Emin Er'in eşi Serap Er yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serap Er, kurtarılamadı.

Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.

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