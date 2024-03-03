2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenlendi. MSÜ'ye başvuran 736 bin 894 adaydan 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluştu. Sınavda 96 bin 475 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)