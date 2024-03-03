2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Ana sayfaHaberler Eğitim

2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. ÖSYM Başkanlığı, 2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 14:15, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 14:16
Yazdır
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenlendi. MSÜ'ye başvuran 736 bin 894 adaydan 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluştu. Sınavda 96 bin 475 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber