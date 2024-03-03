Asker eğlencesi sonrası iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 12:20, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 12:32
Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 42 yaşındaki Hakan Zengin tabancayla açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Mustafa Açıkgöz de başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı.
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan iki zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.