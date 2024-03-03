Asker eğlencesi sonrası iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olaydan sonra kaçan iki zanlının yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Parmakören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 42 yaşındaki Hakan Zengin tabancayla açılan ateş sonucu, 40 yaşındaki Mustafa Açıkgöz de başına aldığı cisim darbesiyle yaralandı.

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