Erzincan'da maden sahasında heyelan: Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz-23'operasyonu: 146 gözaltı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Kartta taksit sınırı endişesi 'panik alışverişi' hızlandırdı
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Türkiye'nin eğitimde milli modeli Harezmi ile ezbere son
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzincan'da maden sahasında heyelan: Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan yeni heyelan riski oluşturabilecek toprak kütlesi taşınmaya devam ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 13:37, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 13:37
Yazdır
Erzincan'da maden sahasında heyelan: Tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Erzincan'daki bir altın madeni sahasında 9 işçinin toprak altında kalmasına yol açan heyelana ilişkin soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 milyon metreküp toprağın kayma nedenini araştırıyor.

Maden şirketinin idarecilerinden 2 mühendis tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayma riski olan toprak kütlesi başka alana taşınıyor

Öte yandan, hem Sabırlı Deresi'nde hem de mangan ocağındaki toprak taşınıyor. 5 milyon metreküplük toprak 3 kilometre uzaklıktaki eski mermer ocağına aktarılıyor.

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında su kaynaklarını korumak için tedbirler de alınıyor. Yüzey suyunun baraja akmaması için kurulan setin kaba inşaatı tamamlandı. Set 10 metreye ulaştı. Birikme ihtimali olan suyu atık havuzuna aktarmak üzere pompa sistemi kuruldu.

14 noktadan numune alınarak inceleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede çalışmaları takip ediyor.

Sahada her gün toprak, su ve hava ölçümleri yapılıyor. 14 noktadan alınan numuneler mobil cihazlar ve laboratuvarlarda inceleniyor.

Bakan Bayraktar, "Bugüne kadar insan sağlığı ve çevreyi etkileyecek bir sonuçla karşılaşmadık" dedi.

Heyelan riski ortadan kaldırılınca arama yeniden başlayacak

Akmayan topraktaki hareketlilik nedeniyle ara verilen arama çalışması, risk en aza indirildiğinde tekrar başlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber