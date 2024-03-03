YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu

Kargodan tablet yerine taş çıktı
Kargodan tablet yerine taş çıktı
Gençler tarlaya girmiyor
Gençler tarlaya girmiyor
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
2024-MSÜ Sınavı soru ve cevapları yayımlandı
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
İstanbul'da kırmızı ette 3 ayrı fiyat
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Türkiye'de ilk defa 'Yaşlı Profili Araştırması' yapıldı... Nüfusumuz yaşlanıyor
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Bakan Şimşek: Enflasyon tek haneye inince daha rahat konut alabileceksiniz
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Yasa Meclis'ten geçti: İkramiyeler ne zaman yatacak?
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
8'inci yargı paketi kabul edildi! Örgüt yandaşına af yok
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Tarımda 3 yıl formülü: Çiftçi ne ekeceğini bilecek
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Faiz yatırım aracı değil 'konut' ise güvenli liman
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Bakan Koca'dan Antalya Şehir Hastanesi paylaşımı: Hayırlı olsun
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Antalya-Alanya arası 45 dakika olacak
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Togg'dan faizsiz kredi kampanyası
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Bakan Şimşek: Program çalışıyor
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
Erdoğan: Sıkıntıları yine biz çözeceğiz
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
'Seçimden sonra IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği' iddiası yalanlandı
Otomotiv ihracatta ilk sırada
Otomotiv ihracatta ilk sırada
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
SGK'dan işveren genelgesi: Eksik prime destek verilmeyecek
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
Bakan Işıkhan: İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Kozmik oda kumpas' davasında cezalara onama
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık'
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
Kartla alışveriş artıyor: Kredi kartlı ödemeler yüzde 118 arttı
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
YSK kesin aday listelerini yarın açıklayacak
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Zamlı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimi
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Yatırım iklimi için eylem planı hazır
Ana sayfaHaberler

YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2024 15:18, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 15:25
Yazdır
YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2024) bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, işbirliklerinin ülkeler ve topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, çatışmalardan ziyade diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunduğunu söyledi.

"Farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık"

Eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerini de önemsediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık. Üniversitelerde artık rahatlıkla tahsil görebiliyorlar. Kendi kültürlerini bize tanıtabiliyorlar biz de kendi kültürümüzü onlara tanıtabiliyoruz. Farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu düşünüyorum, özellikle Anadolu'da barış halinde yaşamaları kültürel bir mirasımızdır. Bizim yapmaya çalıştığımız, kapsayıcı bir eğitim ortamının üniversitelerde hazırlanmasıdır. Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar. Gerçekten Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edinmiş oldukları kültürel bilgilerle ülkelerimiz arasında çok daha etkili ilişkiler kurabiliyorlar."

"Ortaklıklar ülkelerimiz arasında iş birliğini güçlendirdi"

YÖK Başkanı Özvar, kültürel bağlantısı olan ülkelerle çalışma şiarlarının olduğunu belirterek, Türki devletlerle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Özbek-Türk Üniversitesi gibi üniversitelerle iş birliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kazakistan'da, Kırgızistan'da çeşitli ortaklıklarının olduğunu, yükseköğrenim alanında güçlü bağlar kurduklarını aktaran Özvar, "Bu ilişkiler aynı zamanda kültürel, bilimsel ve teknolojik yönlerde ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi. Türki devletler bağlamında Türki Üniversiteler Birliği bölgesel işbirliği için gerçekten çok önemli. Bu daha da büyük işbirliğine sebebiyet vermekte" diye konuştu.

Akademik alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Özvar, Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu, işbirliklerini daha da kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Arap ülkeleriyle olan işbirliğine de değinen Özvar, son zamanlarda Orta Doğu'da bazı kardeş ülkelerde yürüttükleri çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.

Arap Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldığını hatırlatan Özvar, "Yükseköğrenimin işbirliği üzerindeki etkisini gördüm" değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, panelde katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber