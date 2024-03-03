Rize'de orman yangını: 5 saatte 20 dönüm alan kül oldu

Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti.

Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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