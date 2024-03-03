Rize'de orman yangını: 5 saatte 20 dönüm alan kül oldu
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2024 15:22, Son Güncelleme : 03 Mart 2024 15:24
Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, bölgeye İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.